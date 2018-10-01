إعادة محاكمة مرشد إخوان مصر

المصدر: Ⅶ القاهرة- وكالات

أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس، إن محكمة مصرية أمرت بإعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، محمد بديع وعدد من قيادات الجماعة المحظورة بدءاً من السابع من أكتوبر الجاري.

وقالت الوكالة: إن إعادة المحاكمة تتعلق بالقضية المعروفة إعلامياً باسم «أحداث مكتب الإرشاد»، والتي حُكم فيها على 14 شخصاً من بينهم بديع بالسجن المؤبد لإدانتهم بالتحريض على القتل والشروع في قتل متظاهرين مناهضين للإخوان قرب مقر الجماعة في يونيو 2013. وحُكم على أربعة آخرين بالإعدام في الحكم الصادر في فبراير 2015.

وذكرت الوكالة أن من بين الاتهامات الجديدة «الاشتراك في التحريض والمساعدة مع آخرين على ضرب كل من يتظاهر أمام مكتب الإرشاد».