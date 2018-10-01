محافظ الحديدة يشيد بدور الإمارات الإنساني والتنموي ودعمها قطاع التعليم

المصدر: ■ الحديدة - وام

أشاد محافظ الحديدة، الدكتور الحسن علي طاهر، بدور دولة الإمارات الإنساني والتنموي على الساحة اليمنية، ولا سيّما في المديريات المحررة بالساحل الغربي، ودعم العملية التعليمية وقطاع التعليم على الساحة اليمنية، مشيراً إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تبذل جهوداً دؤوبة، لتذليل الصعوبات أمام الطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم، وتقديم التسهيلات كافة لتحسين البيئة المدرسية.

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد 2018 - 2019، وتفقد أحوال الطلاب والطالبات أثناء زيارته لعدد من المدارس في المديريات المحررة بالمحافظة، وذلك بمشاركة فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للوقوف على احتياجات الطلبة وتلبيتها.

دعم كامل

واستمع طاهر خلال الزيارة، إلى شرح عن سير العملية التعليمية، والوقوف على متطلبات المدارس والطلاب واحتياجاتهم المختلفة، مؤكداً تقديم الدعم الكامل من خلال هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بما يضمن استمرار العملية التعليمية في مدارس المحافظة.

ووجّه محافظ الحديدة، خلال جولته التي رافقه فيها، سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، ومحمد القمزي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، وعدد من المسؤولين اليمنيين القائمين على العملية التعليمية، ببذل المزيد من الجهود ومضاعفتها بما يضمن تحسين البيئة المدرسية ودفع عجلة التعليم إلى الأمام.

تأهيل وصيانة

من جهته، قال سعيد الكعبي، إن الزيارة التفقدية لعدد من المدارس في محافظة الحديدة والوقوف على احتياجاتها، تأتي في إطار خطط هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم قطاع التعليم، والتي تتضمن تأهيل وصيانة المدارس والمؤسسات التعليمية وتأثيثها ومدها بالأدوات التعليمية، وتوفير المستلزمات الدراسية للطلبة، إلى جانب تقديم الدعم اللوجستي لتلك المؤسسات التي تضررت جراء الممارسات التدميرية لميليشيا الحوثي. جدير بالذكر أنّ هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قامت بتأهيل وترميم 14 مدرسة في المديريات المحررة بالساحل الغربي يستفيد منها أكثر من 10 آلاف طالب.