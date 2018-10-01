إريتريا تطالب برفع العقوبات ودفع تعويضات

المصدر: نيويورك - وكالات

دعا وزير خارجية إريتريا، عثمان محمد صالح، إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده، وذلك بعد اتفاق السلام، الذي تم التوصل إليه هذا الصيف مع إثيوبيا، مطالباً بتعويض مالي عن العواقب الاقتصادية لهذه العقوبات.

وبعد شهرين من إبرام ذلك الاتفاق، لم يرفع مجلس الأمن حتى الآن الحظر المفروض على الأسلحة والعقوبات، التي فُرضت على إريتريا في العام 2009. وقال صالح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «العقوبات التي فرضت على إريتريا خلال السنوات التسع الماضية قد ألحقت ضرراً كبيراً باقتصاد البلاد وشعبها».

وأضاف أن الإريتريين «لا يطالبون فقط بالرفع الفوري للعقوبات بل أيضاً بالتعويض عن عواقبها وعن الفرص التجارية الضائعة». ووقع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، ورئيس إريتريا، أسياس أفورقي، اتفاق سلام في يوليو أنهى عقدين من المواجهة على أراض متنازع عليها.