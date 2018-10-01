ميركل تحذّر ترامب من «تدمير» الأمم المتحدة

المصدر: فرانكفورت- وكالات

حذّرت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أمس، الرئيس الأميركي دونالد ترامب من «تدمير» الأمم المتحدة. وقالت أثناء حملة للانتخابات الإقليمية في بافاريا: «أعتقد أن تدمير شيء دون تطوير شيء جديد أمر خطير للغاية».

وأعربت ميركل المخضرمة، التي كانت حليفاً قوياً للرئيس الاميركي السابق باراك أوباما، عن اعتقادها أن التعددية تعتبر حلاً للكثير من أزمات العالم. وقالت: إن ترامب يعجز عن رؤية حلول ترضي الجميع، وعوضاً عن ذلك يرى فائزاً واحداً فقط من كل مفاوضات دوليّة. وفي ثاني كلمة يلقيها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، قال ترامب إنه «يرفض أيديولوجية العولمة ويتبنى مفهوم الوطنية». كما هاجم «الحوكمة العالمية» معتبراً إياها «إكراهاً وسيطرة» داعياً «الأمم المسؤولة إلى محاربتها».