السيسي يوجّه بتقديم أفضل الخدمات في المدن الجديدة بجميع أنحاء مصر

المصدر: القاهرة-وكالات

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، أمس، مع د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد يحيى زكي المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر.

وقال الناطق باِسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إنه تم خلال الاجتماع، عرض الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، ومن بينها المدن الجديدة، لا سيما العاصمة الإدارية. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لتطوير المناطق العشوائية ومثلث ماسبيرو، فضلاً عن مستجدات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الرئيس وجّه خلال الاجتماع بتقديم أفضل الخدمات في المدن الجديدة الجاري إنشاؤها في جميع أنحاء مصر، والالتزام بمواعيد التنفيذ المقررة، مشدداً على الانتهاء من أعمال كافة المرافق والخدمات، وفقاً لأحدث تقنيات البناء العالمية، وبحيث تُحدث هذه المدن الجديدة تطوراً حضارياً، يوفر للمصريين مستوى حياة أفضل.

ووجّه السيسي، بمواصلة العمل على الارتقاء بالبنية التحتية، وتوفير الصيانة المستمرة لها، لا سيما في مشروعات الصرف الصحي، والطرق والجسور والمحاور المرورية، وتطوير المناطق غير الآمنة.