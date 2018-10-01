المصدر: ■ عدن - سبأ نت

أعلنت كندا تقديم مساعدات إنسانية إضافية لليمن بمبلغ 28.5 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية، بالإضافة إلى 15.5 مليون دولار قدمتها كندا مطلع هذا العام، لتصل تلك المساعدات إلى 44 مليون دولار. وأوضح وزير الهجرة واللاجئين والجنسية الكندي أحمد حسين، أنّ بلاده ستقدم تلك المساعدات عبر منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وبعض المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني لدعم الاحتياجات الإنسانية العاجلة في اليمن، لاسيّما في مجال الغذاء والرعاية الصحية وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي للمحتاجين، ومراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال.