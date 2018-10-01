البشير: خطوات عملية لتحقيق السلام قبل نهاية العام

المصدر: Ⅶ الخرطوم - طارق عثمان

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير بتحقيق السلام في كل ربوع البلاد بالحوار والتفاوض، حقناً لدماء أبناء السودان، ووعد بالوصول إلى حملة السلاح، وأعلن عن خطوات إيجابية وعملية قبل نهاية العام الجاري في اتجاه السلام بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

ففيما أكد البشير استمرار برنامجه الإصلاحي للخروج من الضائقة الاقتصادية التي تعانيها بلاده، أعلن أن الانتخابات العامة المقررة في العام 2020 قائمة في موعدها، وشدد على أنها حق للشعب السوداني ولا يمكن لأي حزب أن يصادر حقه في اختيار من يحكمه.

ووصف البشير الذي خاطب حشداً من شباب حزبه المؤتمر الوطني أمس الحرب بالكارثة والمدمرة، وقال إن السلام الآن أقرب من أي وقت مضى، خاصة بعد السلام الذي تحقق في جنوب السودان.