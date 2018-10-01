الاحتلال يقدّم مياهاً ملوّثة للأسرى

المصدر: Ⅶ الأراضي المحتلة - وكالات

نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين شكوى عدد من الأسرى الذين عانوا من أوضاع اعتقالية صعبة للغاية، أثناء فترة احتجازهم والتحقيق معهم في مركز توقيف «الجلمة»، وكان من بينهم الأسير خير أبو رجلية (41 عاما) من قرية عطارة شمال مدينة رام الله.

وأوضح الأسير أبو رجلية لمحامي الهيئة عقب زيارته له في معتقل «عوفر»، بأنه أثناء فترة استجوابه في مركز توقيف «الجلمة» تعمدت إدارة المعتقل تقديم له مياه غير صحية وملوثة، الأمر الذي أدى إلى إصابته بآلام في خاصرتيه وتحديدا في منطقة الكلى، لكن إدارة المعتقل لم تأبه بما يعانيه الأسير من أوجاع وأهملت حالته الصحية.