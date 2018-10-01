أمير الكويت يستقبل ولي العهد السعودي

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر بيان مساء اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية خلال زيارته للكويت.

تم خلال اللقاء - الذي حضره سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت - تبادل الأحاديث الأخوية، التي عكست عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، بما يخدم مصالحهما المشتركة والسعي نحو تضافر الجهود لدعم العمل الخليجي المشترك في إطار ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من علاقات وطيدة.

وتطرق الجانبان كذلك إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.