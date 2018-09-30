السعودية تدمر زورقين للحوثي كانا يستهدفان ميناء جازان

المصدر: وام

تمكنت منظومة القوات البحرية الملكية السعودية من اعتراض و تدمير زورقين مفخخين مسيرين عن بعد باتجاه ميناء جازان و ذلك بعد رصد محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران لاستهداف الميناء.

و قال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" إن القوات البحرية السعودية رصدت فجر اليوم تحرك الزورقين باتجاه الميناء ليتم اعتراضهما وتدميرهما حسب قواعد الاشتباك ما تسبب في أضرار مادية طفيفة" .

وشدد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستضرب بيد من حديد كل من يتورط بأعمال إرهابية تهدد سلامة أمن المواطنين والمقيمين ومقدرات المملكة الاقتصادية والحيوية وأن هذه الأعمال العدائية لا يمكن أن تمر دون محاسبة مرتكبيها و المتورطين بالتخطيط والتنفيذ لها.