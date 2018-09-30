شيخ الأزهر: نتطلع إلى دعم قوة مصر الناعمة في العالم

المصدر: القاهرة - وكالات

دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب رئيس مجلس حكماء المسلمين، سفراء مصر الجدد، بمناسبة قرب توليهم مهامهم الدبلوماسية في الخارج، إلى المزيد من التعاون والتنسيق المثمر مع سفارات الخارج لدعم القوة الناعمة لمصر عبر العالم.

وهنّأ الإمام الأكبر السفراء الجدد، خلال استقباله عدداً منهم، بتعيينهم سفراء لمصر في عدد من عواصم دول العالم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم الجديدة.

وقال الدكتور أحمد الطيب: «إن الأزهر يسعى بكل قوة لتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام، وتفنيد الأفكار المتطرفة التي تروجها الجماعات الإرهابية، وهو ما يجعل معظم دول العالم حريصة على إرسال أبنائها للدراسة في الأزهر، كما تحرص هذه الدول على استطلاع رأي الأزهر في القضايا الحيوية». وأكد أن دور السفراء مهم وحيوي في هذا الخصوص.