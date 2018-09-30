العمالقة تحرر مواقع عسكرية جنوب الحديدة

المصدر: عدن - البيان

اصطادت طائرات التحالف، مبخوت صالح سلامة، مساعد قائد ما يسمى «الأمن المركزي» في صنعاء، و17 شخصاً من مرافقيه، في غارة بالحديدة، كما اعتقلت قوات الشرعية قائداً ميدانياً آخر.

وشنّت ألوية العمالقة بالتنسيق مع التحالف، هجوماً مباغتاً غرب حيس، جنوب الحديدة، وتمكنت من السيطرة على عدد من المواقع العسكرية هناك.

سياسياً، أكدت الحكومة اليمنية رفضها الفقرة 12 من القرار الهولندي الخاص بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها لن تتعاون مع الفريق من منطلق حقها بوصفها دولة عضواً في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية.

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