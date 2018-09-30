الولايات المتحدة تغلق قنصليتها في البصرة وتندد بتهديدات إيرانية

المصدر: واشنطن، بغداد - البيان، وكالات

أعلنت الولايات المتحدة إغلاق قنصليتها في البصرة، وسحب دبلوماسييها إلى بغداد، إثر «تهديدات» إيرانية، بعد احتجاجات دموية شهدتها المدينة الواقعة في جنوب العراق، كما حذرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر إلى العراق خوفاً من استهدافهم من قبل ميليشيات مرتبطة بإيران.

وأشارت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو أمر بـ «المغادرة المنظّمة» لجميع الموظفين الأميركيين من البصرة، موضحة أن الخدمات القنصلية ستؤمّنها السفارة الأميركية في بغداد.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان: «منذ بضعة أسابيع، ازدادت التهديدات لموظّفينا ومرافقنا في العراق»، مضيفاً أن هذه التهديدات مصدرها «الحكومة الإيرانية وفيلق القدس التابع للحرس الثوري وميليشيات يساعدها ويسيطر عليها ويديرها قائد فيلق القدس قاسم سليماني»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي: «لقد حصلت حوادث متكرّرة لإطلاق نار غير مباشر باتجاه قنصليّتنا العامة في البصرة، وبخاصة في الساعات الأربع والعشرين الماضية»، متابعاً: «لقد أوضحت لإيران أن الولايات المتحدة سترد فوراً وبشكل مناسب على أي هجوم يستهدف منشآت أميركية». وأضاف: «أبلغت حكومة إيران بأن الولايات المتحدة ستحمل إيران مسؤوليّة مباشرة عن أي ضرر يلحق بالأميركيين أو بمنشآتنا الدبلوماسية في العراق أو في أي مكان آخر، سواء أكان ذلك «الضرر» مرتكباً من جانب قوات إيرانية بشكل مباشر أو من جانب ميليشيات مرتبطة بها».

كما حذرت الخارجية الأميركية مواطنيها من السفر إلى العراق، وقالت إن المواطنين الأميركيين في العراق معرّضون بشكل كبير للعنف والاختطاف، حيث تنشط مجموعات إرهابية ومتمردة عدة في العراق، وتهاجم بانتظام قوات الأمن العراقية والمدنيين. وأضافت الخارجية في بيان أن الميليشيات الطائفية قد تهدد أيضاً المواطنين الأميركيين والشركات الغربية في جميع أنحاء العراق عن طريق العبوات الناسفة. وتابعت أن قدرة الحكومة الأميركية على توفير خدمات روتينية وطوارئ لمواطني الولايات المتحدة في العراق محدودة للغاية.

في الأثناء، تعهدت السلطات العراقية أمس رداً على إغلاق واشنطن قنصليتها في البصرة، بحماية البعثات الدبلوماسية والأجنبية على أراضيها. وقال الناطق باسم الوزارة أحمد محجوب، إن الخارجية العراقية «تأسف لقرار وزير الخارجية الأميركية سحب موظفي القنصلية الأميركية في البصرة وتحذير المواطنين الأميركيين من السفر إلى العراق». وشدد على التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية المقيمة على أراضيه وتأمينها.