الإمارات تؤكد تسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لأهداف التنمية

المصدر: نيويورك - وام

أكد الاجتماع الوزاري الخاص بالقمة العالمية للصناعة والتصنيع، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة يشكل دعامة رئيسية لدفع عجلة الازدهار العالمي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأكد محمد شرف الهاشمي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، في كلمة الإمارات التي ألقاها أمام الاجتماع الذي نظمته القمة واستضافته البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والبعثة الدائمة الروسية لدى الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، التزام دولة الإمارات بالعمل على تسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والازدهار العالمي.

وقال إن القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي أطلقتها دولة الإمارات بالشراكة مع «اليونيدو» تشكل منصة عالمية تجمع بين قادة القطاع الصناعي العالمي لصياغة مستقبل تحولي لهذا القطاع يمكّنه من تكريس دوره في بناء مستقبل أفضل للجميع.. مشيراً إلى تجربة الإمارات الرائدة في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حيث كانت الدولة الأولى على المستوى العالمي في تأسيس مجلس وزاري للثورة الصناعية الرابعة، كما أعلنت عن استراتيجية طموحة تهدف إلى أن تكون الإمارات بموجبها مختبراً مفتوحاً لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

قاعدة صناعية

في السياق، قال ماجد السويدي قنصل عام الدولة في نيويورك، إن الإمارات استطاعت في وقت قياسي بناء قاعدة صناعية قوية وتكريس دورها كونها مسهماً أساسياً في سلاسل القيمة العالمية لقطاعات رئيسية تتميز بتوظيف أرقى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مشيراً في هذا الصدد إلى ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من أهمية الابتكار في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تنطلق مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي من هذه الرؤية لتمكّن المجتمعات العالمية من الاستفادة من ثمار الابتكار عبر توفير شبكة من الشراكات القائمة على التعاون والإبداع.

وفي ختام الاجتماع استعرض بدر العلماء رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، التي تشرف على مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي، أهداف المبادرة وقيمها الأساسية ليشهد الاجتماع بعد ذلك استعراض التحديات الأربعة لبرنامج محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين، والإعلان عن فتح باب المشاركة لإيجاد الحلول للتحديات عبر منصة برنامج محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين على شبكة الإنترنت.

وقال العلماء: «يسهم التحول الرقمي الذي نشهده اليوم في إعادة صياغة كل القطاعات من حولنا.. ويجب على القطاع الصناعي، بوصفه المحرك الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وضع خارطة طريق لتبني هذا التحول الرقمي وتوظيفه في بناء الازدهار العالمي.. ولا شك أن كثيراً من المجتمعات لا تستطيع الاستفادة من هذا التحول الرقمي، ما يؤكد أهمية منصة القمة العالمية للصناعة والتصنيع، التي تحظى باهتمام عالمي متزايد بوصفها المنصة المثالية للحوار حول مستقبل القطاع الصناعي، وأهمية مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي، التي تهدف إلى تأسيس أول منصة إلكترونية مكرسة للازدهار العالمي عبر الابتكار الصناعي في إطار الجهود العالمية لبناء عالم أفضل للجميع».