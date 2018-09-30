ليبيا تطلب المساعدة لاستعادة أموالها المهربة

المصدر: نيويورك - واس

دعا وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة، الدول التي توجد بها أصول أو أموال ليبية إلى الكشف عنها والمساعدة في استعادتها لتتمكن ليبيا من توظيفها في تنفيذ أهداف التنمية.

وفي كلمة ليبيا أمام الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال سيالة، إن خطة التنمية المستدامة ووثيقة أديس أبابا لتمويل التنمية أكدتا ضرورة حشد الموارد المالية للدول من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبلادي ليبيا من البلدان التي هُرّبت الكثير من أموالها إلى الخارج. وأشار إلى ما تتعرض له الأموال والأصول المجمدة للصندوق السيادي الليبي من خسائر نتيجة العقوبات القائمة منذ عام 2011، التي فرضها مجلس الأمن بموجب عدد من القرارات.

