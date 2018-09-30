البحرين تدعو إلى تحالف بين الدول المسؤولة في المنطقة

المصدر: نيويورك - وكالات

أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تحقيق أمن دائم وسلام مستقر وتنمية مستدامة مسؤولية جماعية تستوجب العمل على بناء تحالف سياسي واقتصادي وعسكري قوي بين الدول المسؤولة في المنطقة بما يضمن صون أمن وسلامة الدول وشعوبها وردع كل من تسول له نفسه المساس باستقرارها.

مؤكداً أن إيران هي مصدر الصواريخ التي تهدد أمن المنطقة والممرات البحرية،

.واستشهد بالتدخل الإيراني الفج في الأزمة اليمنية. وأضاف إن "النظام الإيراني يدعم الميليشيات الانقلابية في اليمن لمواصلة ممارساتها الإجرامية وأعمالها العدائية لتهديد الدول المجاورة". وتابع خالد بن أحمد آل خليفة قائلاً إن اعتداءات قطر على جيرانها تكررت عبر التاريخ، ما يتناقض ومفهوم الأمن الجماعي من خلال دعم الإرهاب.

وقال: "في الوقت الذي ينبغي فيه العمل لإيجاد آليات مشتركة تضمن الأمن الجماعي في الشرق الأوسط، فإننا نجد مصدرا آخر يعرقل هذه الجهود ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو قطر، التي لا تزال تصر على سياساتها وممارساتها التي تتناقض مع مفهوم الأمن الجماعي".