وثيقة تثبت بيع الحوثيين لمساعدات إغاثية في الحديدة

المصدر: عدن-وكالات

اعترفت ميليشيات الحوثي على لسان أحد قيادات السلطة المحلية الخاضعة لسيطرتها ببيع لجانها الإشرافية المساعدات الإنسانية بمحافظة الحديدة، غربي اليمن. وأشارت وثيقة مسربة، على نسخة منها، إلى قيام اللجنة المكلفة من الانقلابيين الحوثيين ببيع بطاقات المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية لسكان الحديدة. وجاء في الوثيقة الموجهة من قيادات السلطة المحلية الخاضعة لسيطرة الانقلاب، مطالبة مدير مديرية الحوك علي هندي من محافظ الميليشيا تلقي عدد من شكاوى المواطنين بعدم حصولهم على البطاقة الإغاثية.