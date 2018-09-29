وزير خارجية البحرين: قطر تعتدي على جيرانها وإيران تهدد المنطقة

المصدر: البيان الالكتروني

أكد وزير خارجية البحرين؛ خالد بن أحمد آل خليفة، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تحقيق الأمن الإقليمي الدائم يحتاج لتحالف استراتيجي بين دول المنطقة، مؤكداً أن إيران هي مصدر الصواريخ التي تهدد أمن المنطقة والممرات البحرية، وأن النظام الإيراني يدعم الميليشيات الانقلابية في اليمن.

كما دعا في كلمته إيران إلى الكف عن التدخل في العراق من خلال ميليشياتها وأذرعها المختلفة، مشيراً إلى تبنيها سياسة التخريب ودعم الجماعات الإرهابية.

وأضاف خالد بن أحمد آل خليفة أن اعتداءات قطر على جيرانها تكررت عبر التاريخ، ما يتناقض ومفهوم الأمن الجماعي من خلال دعم الإرهاب.