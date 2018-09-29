الإمارات: قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن غير متوازن

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

دانت الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر)، إضافة إلى اليمن، فشل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الوصول إلى قرار موحّد بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن، وعبّرت في بيان عن استيائها من حالة الانقسام الكبيرة التي شهدتها أروقة المجلس، التي جاءت لعدم تعاون هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ وأيرلندا، وعدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المقدم لهذه الدورة، وما اعتراه من خلل جليّ ومغالطات وثغرات لا يغفلها منصف، فضلاً عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن.

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن فشل فريق الخبراء الأممي في التصدي بشكل شامل للأعمال غير القانونية والفظائع التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي منذ عام 2014 سيؤدي إلى غياب التوافق وإلى تقارير غير متوازنة وضعيفة ستفشل في تحقيق المساءلة. وشدد على «خيبة الأمل لعدم التوصل إلى توافق في الآراء في اللجنة».

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