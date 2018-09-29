ريم الهاشمي تبحث تعزيز التعاون مع عدد من الوزراء والمسؤولين

المصدر: نيويورك - وام

التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أمس، على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد في نيويورك، عدداً من وزراء الخارجية والتعاون الدولي في عدد من البلدان الصديقة حول العالم. كما التقت معاليها مع عدد من رؤساء وكبار التنفيذيين في المنظمات الدولية المتخصصة في مجال العمل الإنساني.

وجرى خلال هذه اللقاءات بحث فرص التعاون وتطوير العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى مناقشة عدد من التطورات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فقد اجتمعت معاليها بمعالي سيغريد كاغ، وزيرة التعاون الدولي والتجارة الخارجية في المملكة الهولندية، وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين، وتطرق اللقاء إلى استضافة الدولة لمعرض إكسبو 2020، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقت معالي ريم الهاشمي مع معالي السيد ألفا باري، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية بوركينا فاسو، ومارسيل أمون تانو، وزير الخارجية في جمهورية ساحل العاج «الكوت دي فوار».

تعزيز العلاقات

والتقت معاليها، إيزابيل سانت مالو، وزيرة خارجية جمهورية بنما، وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبنما، خاصة في المجالات الاقتصادية والسياحية والطاقة، وإمكانية فتح مجالات جديدة لهذا التعاون في المستقبل.

والتقت مع دينيس موسى، وزير خارجية ترينيداد وتوباغو، وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون ومناقشة آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرت معالي الوزيرة الهاشمي مباحثات مع كاميسا كامارا وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي. وجرى خلالها بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وأكدت معاليها حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع مالي.

من جانبها أكدت كاميسا كامارا حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون المشترك وتنميتها في شتى المجالات.. وأشادت بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما التقت معاليها مع ميغيل فارغاس مالدونادو وزير خارجية جمهورية الدومينيكان.

وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وفي اليوم نفسه التقت معالي ريم الهاشمي الدكتور مامادو تانغارا، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في غامبيا، وجرى خلال اللقاء توقيع اتفاقية بين دولة الإمارات وجمهورية غامبيا بشأن الخدمات الجوية بين إقليم البلدين وفيما وراءهما.

برامج اليونيسيف

وعلى صعيد متصل، أجرت معالي ريم الهاشمي لقاءً مع هنرييتا هـ. فور، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، وبحث الجانبان خلال الاجتماع البرامج الحالية التي تنفذها اليونيسيف، وسبل تعزيز نشاطات وبرامج منظمة اليونيسيف حول العالم.

وأثنت معالي الوزيرة الهاشمي على دور منظمة «اليونيسيف» في تقديم المنح والمساعدات الفنية لدعم مساعي حكومات المنطقة في إيجاد أفضل السبل والبرامج الكفيلة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتحسين مستوى معيشة مواطني الدول النامية، لا سيما النساء والأطفال منهم، خصوصاً فيما يتعلق بالصحة والتغذية والتعليم.

كذلك التقت معالي ريم الهاشمي ديفيد ميليباند، الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية. وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون بين دولة الإمارات ولجنة الإنقاذ الدولية، خصوصاً في مجال مساعدة اللاجئين، ودعم المجتمعات المستضيفة في المجالات الصحية والتعليمية والإنسانية، وبخاصة تلك المقدمة للأطفال والنساء.

وثمّن المدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية جهود دولة الإمارات في دعم اللاجئين السوريين ومساعدتهم.

كما التقت معاليها مع هيلي ثورنينغ-شميدت، المديرة التنفيذية لمنظمة «إنقاذ الطفولة»، وإبراهيم ثياو، مستشار الأمين العام الخاص لمنطقة الساحل، ومونيكا بيكرت، رئيسة قسم سياسة المنتجات في الـ«فيسبوك»، وجرى خلال هذه اللقاءات بحث فرص التعاون وتطوير العلاقات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

.. وتشارك في مبادرة تمويل النساء رائدات الأعمال

شاركت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في الفعالية الحوارية التي نظمتها مبادرة تمويل النساء رائدات الأعمال (We-Fi)، التي أقيمت في مدينة نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعنوان «بناء عالم أفضل لمطورات الأعمال النساء».

وأدار الحوار الدكتور جيم يونغ كيم مدير مجموعة البنك الدولي، وشارك فيه الملكة ماكسيما ملكة هولندا، وإيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وألقت معاليها الكلمة الترحيبية نيابة عن حكومة دولة الإمارات بصفتها إحدى الدول المساهمة والمؤسسة لهذه المبادرة، حيث أعربت من خلالها عن سعادتها باستضافة هذا التجمع، الذي يعد الأول الذي تعقده هذه المبادرة.

يذكر أن مبادرة تمويل النساء رائدات الأعمال (We-Fi) قد تم الإعلان عنها من قبل قادة مجموعة العشرين في يوليو 2017، وذلك تقديراً للدور الحاسم الذي تلعبه مطورات ورائدات الأعمال في تمكين المرأة، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، والقضاء على الفقر.