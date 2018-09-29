الإمارات تطلق مبادرتين عالميتين من أجل المناخ

المصدر: نيويورك - وام

أعلن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، عن الإطلاق العالمي لاستراتيجية شباب الإمارات من أجل المناخ واستضافة الدولة 15 من القيادات الشابة العالمية للمشاركة في فعاليات الدورة المقبلة من أسبوع أبوظبي للاستدامة، وعرض تجاربهم في التعامل مع تداعيات التغير المناخي وتحقيق الاستدامة.

كما أعلن معاليه إطلاق المبادرة العالمية لدولة الإمارات للتواصل والتوعية بأهمية الاستدامة والعمل من أجل المناخ «الإمارات للاستدامة»، التي تشمل 3 أقسام تخدم هدف التوعية والتواصل عبر مقاطع الفيديو والألعاب.

جاء ذلك خلال فعالية حوار الشباب من أجل المناخ التي استضافتها وزارة التغير المناخي ومؤسسة فيسبوك على هامش فعاليات الدورة الـ 73 من اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، والتي استهدفت تعزيز دور الشباب في التوعية بمعايير ومتطلبات اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة والعمل على تنفيذها على المستوى العالمي.

تمكين الشباب

وفي كلمته خلال الحوار قال معالي الدكتور الزيودي: «إن تحقيق أهداف اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة بحلول 2030 يعتمد على تعزيز وتنسيق الجهود المبذولة وإشراك كافة قطاعات وفئات المجتمع وبالأخص فئة الشباب لما لها من قدرة عالية على التأثير وإحداث الوعي المطلوب وابتكار الحلول الفعالة لتحقيق هذه الأهداف».

وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة اتخذت الخطوات اللازمة لتمكين الشباب وإشراكهم في عملية صناعة القرار ورسم الاستراتيجيات المستقبلية بما يضمن تحقيق الاستدامة لكافة القطاعات.

وفي إطار توجهات دولة الإمارات عملنا في وزارة التغير المناخي والبيئة على مواكبة الأمر نفسه فأشركنا الشباب في تطوير الخطة الوطنية للتغير المناخي 2050 .

وأطلقنا برنامج تمكين الشباب لأجل المناخ خلال مؤتمر دول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية «cop23»، وخلال العام الجاري أطلقنا استراتيجية شباب الإمارات لأجل المناخ والتي نفخر اليوم بالإطلاق العالمي لها لتكون نموذجا عالميا لتمكين الشباب للعمل من أخل المناخ».

وأشار معاليه إلى أنه وتأكيداً على دور الشباب في العمل من أجل المناخ وسعي دولة الإمارات لتحقيق مزيد من التمكين لهذه الفئة في كافة المجالات وبالأخص مجال الاستدامة «يسعدنا دعوة 15 من القيادات الشابة (5 قيادات شباب - ذكور وأنات - من حول العالم و10 فتيات قياديات من دول المحيط الهادي - الباسيفك للمشاركة في فعالية أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يعد التجمع الأكبر في منطقة الشرق الأوسط للاستدامة».

الإمارات للاستدامة

ولفت إلى حرص دولة الإمارات على تحقيق الاستدامة للمجتمع العالمي وقال: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة للدولة نعلن عن إطلاق حملة «الإمارات للاستدامة»، وهي مبادرة عالمية للتوعية والتواصل حول أهمية الاستدامة عالمياً وتشمل 3 أقسام: الأول يختص بعرض أفلام وثائقية وقصص ملهمة حول الاستدامة.

والثاني عبارة عن منصة Globally Great الإلكترونية التي تعتمد على الترفيه والألعاب في التوعية بالاستدامة، والثالث عبارة عن مسابقة تسمح للأفراد بتحميل مقاطع فيديو لحلولهم الابتكارية للاستدامة ما يتيح لهم مستقبلاً التواصل مع رجال أعمال ومستثمرين لتحويل هذه الحلول لواقع، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المسابقة خلال الفترة المقبلة».

واستعرض معاليه ضمن حديثه تجربة دولة الإمارات في تمكين الشباب تجربة وزارة التغير المناخي والبيئة في تنظيم «ملتقى تبادل الابتكارات من أجل المناخ - كليكس» ضمن الدورة الماضية من فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة والذي خلق منصة جمعت الشباب المبتكرين في المجال البيئي والاستدامة مع رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال..

منوهاً إلى النتائج الإيجابية التي خرج بها الملتقى حيث أعرب عدد من المستثمرين عن رغبتهم في ضخ استثمارات بقيمة 17.5 مليون دولار لتحويل عدد من الابتكارات الشابة إلى مشاريع فعلية مع إمكانية زيادة هذه الاستثمارات لتصل إلى 45.5 مليون دولار خلال ثلاث سنوات.

منصة مفتوحة

إلى ذلك شكلت الفعالية منصّة مفتوحة للجمع بين القيادات الشبابية والمسؤولين وصُناع القرار في القطاع الحكومي وممثلي القطاع الخاص من رجال أعمال ومستثمرين .

واستهدفت تقريب وجهات النظر بين الفئات الثلاث وإتاحة المجال لحوار مفتوح يسهم في تعزيز الجهود المبذولة في مجال العمل من أجل المناخ وتحقيق الاستدامة وزيادة مشاركة الشباب في رسم التوجهات المستقبلية للتعامل مع هذا النوع من القضايا ذات الأولوية والاهمية العالمية ودعم قدراتهم على الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في مواجهة تداعيات التغير المناخي وخفض تأثيراتها ومسبباتها وزيادة القدرة على التكيف معها.

وشهدت الفعالية حضور عدد كبير من المسؤولين وصُناع القرار والمختصين من بينهم سعادة برون برونسون وزير الدولة الفرنسي للتحول البيئي، وإدوارد بالميري مدير الاستدامة في مؤسسة فيسبوك، وعدنان أمين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وسعادة ماجد السويدي القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك، والدكتورة نوال الحوسني الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.