تدمير مخزن تموين الميليشيا في الحديدة

المصدر: عدن - البيان، وكالات

لاحقت الهزائم الكبيرة ميليشيا الحوثي الإيرانية في عدد من مواقع القتال على مختلف الجبهات وفيما دمرت مقاتلات التحالف العربي مخزن تموينات للميليشيا في مدينة الحديدة وقتلت مجموعة المسلحين والمسؤولين عن إدارة المخزن، لقي قائد فرق التدخل السريع الحوثية مصرعه في غارة أخرى لمقاتلات التحالف.

بينما كبدت قوات الجيش اليمني الميليشيا الإرهابية خسائر فادحة في المواجهات العنيفة التي اندلعت شمالي غرب محافظة حجة. وذكرت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية مخزناً سرياً لتموين الميليشيا بالقرب من سوق الحلقة بمدينة الحديدة فدمرت المخزن كما قتل وأصيب كل من فيه من عناصر الميليشيا بينهم المسؤولون عن الإمداد والتموين في جبهات القتال في المدينة وجنوبها.

غارات

إلى ذلك لقي ثاني قيادي بارز في الميليشيا مصرعه مع عشرة آخرين في غارة لمقاتلات التحالف استهدفت مواقع هذه الميليشيا في جبهة مدينة الحديدة. ووفق مصادر عسكرية فإن مقاتلات التحالف قتلت القيادي الحوثي علي محمد محمد بدير المكنى بـ«أبو عدي» وهو قائد فرق التدخل السريع والاقتحامات في جبهة الساحل الغربي.

كما قتل عشرة آخرين معه في غارات لمقاتلات التحالف استهدفت مواقع هذه الميليشيا في مدخل مدينة وميناء الحديدة، وكانت مقاتلات التحالف قتلت قائد وحدات النخبة في الميليشيا علي أحمد المعوضي المكنى بـ«أبو مقدام» مع 14 عنصراً من مرافقيه بغارة استهدفتهم في كيلو 10 بمدينة الحديدة.

وعلى صعيد متصل نفذت ألوية العمالقة عملية نوعية استهدفت ثكنات وتجمعات ومواقع ميليشيا الحوثي في قريتي البلاكمة والمحوى شرق مديرية التحيتا. ووفق بيان عسكري فإن العملية أسفرت عن مقتل وجرح عشرات من الميليشيا وفرار آخرين إلى مواقع عسكرية. كما تمكنت من تدمير ترسانة تابعة للحوثي رصدتها في وقت سابق فرق الاستطلاع في قريتي الملاجم والمحوى شرق التحيتا.

كمين

إلى ذلك لقي 12 من عناصر الميليشيا الإرهابية مصرعهم، وأصيب آخرون، امس، في كمين محكم نفذه أبطال الجيش الوطني في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة. وذكر رئيس عمليات اللواء 102 قوات خاصة العقيد كنعان الأحصب بحسب موقع «سبتمبر نت» أن قوات الجيش استدرجت مجموعة من الميليشيا بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، شرقي مركز مديرية باقم، ومن ثم باغتتها بهجوم مفاجئ.

وأكد العقيد الأحصب أن الكمين أسفر عن مصرع 12 من عناصر الميليشيا، بينهم قائد المجموعة المدعو عبداللطيف الأشول، وإصابة آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار وسط ذعر شديد في صفوفها.



في الأثناء أفاد قائد مدفعية اللواء 102 قوات خاصة العقيد مقداد المصعبي أن مدفعية اللواء قصفت، مجاميع من عناصر الميليشيا احتشدت في إحدى مزارع مركز مديرية باقم، وكانت تستعد للتسلل إلى أحد مواقع الجيش في محيط مركز المديرية.وأكد العقيد المصعبي أن القصف أسفر عن مصرع وإصابة العشرات من تلك المجاميع الميليشياوية.

مواجهات

وفي مواجهات مع الجيش الوطني اليمني شمالي غرب محافظة حجة، لقي 18 من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم وذكر مصدر ميداني أن المواجهات اندلعت عقب محاولة الميليشيا التسلل إلى مواقع في محيط مديرية حيران. وأكد المصدر أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد أن تكبدت خسائر كبيرة.

















