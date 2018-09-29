الإمارات تؤكد دعمها الثابت لإعادة الأمن إلى سوريا

المصدر: نيويورك - وام

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، جيمس جيفري ممثل الولايات المتحدة الخاص بشأن سوريا، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع بخصوص الشأن السوري، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش موقف دولة الإمارات الثابت والداعم لإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا، مشدداً على ضرورة وضع حد للوضع من خلال حل سياسي شامل، مشيراً معاليه إلى دعم الإمارات لكل المساعي والجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي مستورا للدفع نحو إنجاح العملية السياسية في سوريا.

كما التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، جيل تونلي وزير الشؤون الخارجية والتعاون فــي إمــارة موناكـو.

تم خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وإمارة موناكو وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معاليه، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع إمارة موناكو، انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين.

توطيد العلاقات

من جانبه، أكد جيل تونلي وزير الشؤون الخارجية والتعاون في إمارة موناكو، حرص بلاده على توطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتعزيزها وتنميتها في شتى المجالات. وأشاد معاليه بالمكانة الرائدة لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودورها المهم في دعم جهود المجتمع الدولي لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في مبنى الأمم المتحدة.

بحث الاجتماع مجمل التطورات والقضايا مَوضِع الاهتمام في العالم الإسلامي بوجه عام، وفي فلسطين خصوصاً، كما شملت القضايا المطروحة للنقاش موضوع الإرهاب والإسلاموفوبيا وأوضاع الجاليات المسلمة عبر العالم.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش التزام دولة الإمارات بقيم وأهداف منظمة التعاون الإسلامي، من خلال التعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة لتعزيز السلام والأمن الدوليين.

وبحث معاليه مع غابرييلا كويباس بارون، رئيسة المنظمة العالمية للبرلمانات، سبل تعزيز التعاون والصداقة بين دولة الامارات والمنظمة العالمية للبرلمانات.