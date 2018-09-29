الإرياني: الميليشيا الإرهابية لا تحترم تعهداتها

المصدر: عدن - البيان، وكالات

اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، تراجع ميليشيا الحوثي عن الإفراج عن نجلي الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح ومنع الطائرة الأممية من الهبوط في مطار صنعاء لنقلهما خارج اليمن دليلاً جديداً على أن الميليشيا الإرهابية لا تحترم تعهداتها وتنكث دوماً باتفاقاتها، وأشاد المسؤول اليمني في ذات الوقت بموقف التحالف العربي والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وكشف الإرياني، عن مصير الطائرة الأممية التي كانت مخصصة لنقل نجلي الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، من البلاد وموقف الحوثيين بشأنها، وفقاً لتغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر».

وقال الإرياني: إن «الميليشيا الحوثية تمنع طائرة تابعة للأمم المتحدة أقلعت من الأراضي الأردنية من الهبوط في مطار صنعاء، لنقل نجلي الرئيس السابق علي عبدالله صالح (صلاح، مدين) خارج اليمن، بحسب اتفاق مسبق مع الأمم المتحدة وبعد موافقة تحالف دعم الشرعية، ما أجبر الطائرة الأممية على العودة إلى وجهتها عمّان».

واعتبر أن «تعنت الميليشيا الحوثية الإيرانية وتراجعها عن تعهداتها ورفضها منح إذن للطائرة الأممية الهبوط في مطار صنعاء يؤكد من جديد عدم وفائها بالتزاماتها، واستمرارها في خرق العهود والمواثيق، كما أنه يكشف حقيقة ما أشرنا إليه سابقاً من كون الملف مجرد مناورة حوثية لتضليل الرأي العام والابتزاز».

ويرى الإرياني، أن «ما حدث تأكيد على الموقف النبيل» للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي و«تحالف دعم الشرعية» بـ«قيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، الذين أبدوا استعدادهم وموافقتهم لنقل أبناء صالح وأقربائه وكل المختطفين في سجون الميليشيا الحوثية، وإعطاء هذا الملف الإنساني أولوية في المشاورات».

من ناحيته، أكد قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام، أن ميليشيا الحوثي تنصلت من وعودها التي قطعتها للأمم المتحدة ودولة إقليمية بإطلاق سراح ابني الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ورفضت منح طائرة تتبع الأمم المتحدة من الهبوط في مطار صنعاء.

