الأمطار تقتل شخصين في ليبيا.. وتهدم منازل بالجزائر

المصدر: الجزائر - طرابلس - وكالات

تسببت السيول المصاحبة للأمطار الغزيرة بمقتل شخصين على الأقل في ليبيا، وتدمير أكثر من 20 منزلاً في الجزائر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية في البلدين.

وقالت وسائل إعلام ليبية إن شخصين كانا يرعيان الأغنام جرفتهما السيول في منطقة المخيلي (175 كيلومتراً جنوب غرب طبرق) شمال شرقي البلاد، من جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة. تعد هذه المرة الأولى التي تشهد فيها منطقة المخيلي سقوط أمطار غزيرة بهذه الكثافة منذ 28 عاماً، وأدت الأمطار إلى إغراق عدد كبير من منازل الصفيح وإغلاق الطرق وانقطاع الكهرباء.

في غضون ذلك، تسببت الأمطار التي تساقطت مساء أول من أمس على مدينة أدرار وضواحيها جنوب غربي الجزائر بانهيار 20 منزلاً، وفق تقارير صحفية.

وقالت التقارير إن العشرات تضرروا بشكل مباشر بسبب سوء الأحوال الجوية في المدينة، وشكلت البلدية خلية أزمة لمساعدة المتضررين وإجلائهم عن بيوتهم المدمرة.

ولجأت العائلات التي فقدت منازلها من جراء السيول إلى بعض المدارس، في حين تواصل السلطات الحكومية إحصاء الخسائر والمتضررين بالتعاون مع فرق الدفاع المدني.