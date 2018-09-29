مذكرة تفاهم بين الإمارات والأمم المتحدة لتمكين نساء «حفظ السلام»

المصدر: نيويورك، دبي - البيان

شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، توقيع وزارة الدفاع والاتحاد النسائي العام مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على مذكرة تفاهم بهدف بناء قدرات النساء العاملات في مجال حفظ السلام بالمنطقة العربية، بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

وذكرت بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في تغريدة على «تويتر»، أنه بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع والاتحاد النسائي العام من جهة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من جهة ثانية. وذكرت البعثة، أن مذكرة التفاهم تهدف لبناء قدرات النساء العاملات في مجال حفظ السلام بالمنطقة العربية، في خطوة تعكس إيمان الإمارات الراسخ بأهمية المرأة في جدول أعمال السلام والأمن.