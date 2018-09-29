6 شهداء ومئات الجرحى في جمعة «انتفاضة الأقصى»

المصدر: غزة - البيان، وكالات

استشهد 6 فلسطينيين من بينهم طفلان واصيب المئات اثر قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي لمسيرات العودة وكسر الحصار في جمعتها السابعة والعشرين على حدود قطاع غزة والتي أطلق عليها الفلسطينيون "انتفاضة الأقصى".

وقالت وزارة الصحة في غزة ان الشهداء هم الطفل محمد نايف الحوم (١٤ عامًا) استشهد إثر إصابته في الصدر شرقي مخيم البريج والشاب اياد الشاعر (١٨ عاما) و الشاب محمد وليد مصطفى هنية (23 عاما) من مخيم الشاطئ، والشاب محمد بسام شخصة (25 عاما) وجميعهم من سكان مدينة غزة فيما ارتقى الشهيد الخامس في خانيونس جنوب قطاع غزة وهو الطفل كامل بربخ (12 عاما)، بينما استشهاد محمد علي محمد انشاصي (18 عاما) شرق خان يونس.

واكدت الصحة أصابة أكثر من 506 مواطنا بجراح مختلفة.

وأكد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة ان أكثر من 506 مواطنا اصيبوا بجراح مختلفة بينهم 90 بالرصاص الحي من بين 210 وصولوا المشافي فيما تم علاج البقية ميدانيا.

وأشار القدرة ان من بين الجرحى 3 بحال الخطر و35 طفل وأربعة مسعفين وثلاثة صحفيين.

ونجح نشطاء في اسقاط طائرة اسرائيلية صغيرة في مخيم العودة شرق رفح جنوب قطاع غزة.

كما أدى عشرات من الفلسطينيين صلاة الجمعة في خيمة التضامن المقامة في قرية الخان الأحمر، شرقي القدس المحتلة لليوم 101. وبعد الصلاة انطلق المواطنون في مسيرة نحو الشارع الرئيسي الواصل بين القدس وأريحا، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومرددين الهتافات المؤيدة للحق الفلسطيني، والداعمة لصمود وثبات أهالي الخان.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، «إننا صامدون في الخان الأحمر، واليوم تجاوزنا المئة يوم من الصمود ، وسنستمر حتى إسقاط مخططات الاحتلال الهادفة للاستيلاء على الأرض وإقامة المشروعات الاستيطانية».