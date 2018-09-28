اعترافات خطيرة لمحسن سالم بتورط قطر وإيران في قتل اليمنيين السلميين

كشف محسن حسن سالم، عضو مجلس الأعلى للحراك السلمي الثوري الذي يتزعمه حسن أحمد باعوم، عن تورط قطر وإيران في دعم ميليشيات الحوثي باليمن.

وقال عضو المجلس الأعلى للحراك السلمي الثوري لصحيفة اليمن العربي إن قطر وإيران دعمت ميليشيات لقتل متظاهرين ضد الحوثيين في اليمن، كما دعمت ونظمت الدوحة مظاهرات ومسيرات ضد دولتي المملكة العربية السعودية والإمارات.

وأضاف إنه توجه إلى المنصورة قبل المؤتمر الثاني للمجلس الأعلى الثوري، لمناقشة تأهيل الأعضاء.

وتابع : «تحركنا نحن مجموعة كبيرة لعمان واستقبلنا فادي حسن باعون وبليغ ضيا وسالم عهدة الربيزي ومحمد دمبع النخلي والأحول وناصر محمد وأبو جمل المطلي وحمادة الصبيحي وعبدالولي الصبيحي ووردة المغيب وهنادي العمودي، وجلسنا في عمان يومين، وتحركنا على لبنان نزلنا ترانزيت في الدوحة نصف ساعة ومن المطار إلى بيروت، وفي بيروت أجرينا دراسة باسم المجلس الأعلى للحراك الثوري- الهياكل التنظيمية وعدنا، وكان التموين من قبل فادي بي عمرو، ودفعوا الأموال وحق الدراسات، ثم عدنا للبلاد لتنظيم مسيرات سلمية حضارية، ولكن تفاجأنا في أول مسيرات نظمناها لغلاء الأسعار بأنهم مزقوا صورًا للتحالف العربي بدعم فادي بي عمرو ودولة قطر،

كما قاموا بإطلاق النار عشوائيا على المتظاهرين.

واختتم: «في الأول شاركنا على أساسا أنها مسيرة سلمية ولكننا فوجئنا بشعارات ضد التحالف العربي وجذبوا استعطاف البسطاء بدعم من دولة قطر».

الجدير بالذكر أن قوات النخبة الشبوانية، في محافظة شبوة، أعلنت في 26 سبتمبر 2018 القبض على أعضاء في شبكة تخابر مدعومة من قطر وميليشيات «حزب الله» اللبناني الموالي لإيران تهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.

وأوضح بيان صادر عن قوات النخبة أن عملية رصد وتتبع للمعلومات نفذتها قوات النخبة الشبوانية في مدينة عزان، تمكنت من القبض على بعض المتهمين بانتمائهم إلى شبكة تخابر تابعة للمدعو فادي باعوم مدعومة من دولة قطر و«حزب الله» اللبناني المرتبط بإيران.