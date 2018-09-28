مقتل قائد «نخبة ميليشيا الحوثي» وتدمير باليستي في سماء عدن

المصدر: الضالع - وام

واصلت الإمارات جهودها في بلسمة جراح اليمنيين على الصعد كافة، إذ مدّت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» أعمالها الإنسانية لتصل إلى محافظة الضالع، فقد سيّرت الهيئة المرحلة الأولى لأول قافلة مساعدات إغاثية ومكملات غذائية لأهالي مديرية الأزارق بالمحافظة. وتضمنت قافلة المساعدات الطارئة 1500 سلة غذائية، إضافة إلى 1500 من المكملات الغذائية للأطفال، وفريق طبي متكامل.

ميدانياً، أفاد مصدر عسكري في قوات الشرعية أن قائد النخبة في ميليشيا الحوثي، المقدم علي أحمد المعوضي، المكنى «أبو مقدام»، لقي مصرعه مع 14 عنصراً من مرافقيه بغارة جوية للتحالف في منطقة كيلو 10 شرق مدينة الحديدة. ودمّرت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي الإيرانية، باتجاه العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

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