قانون أميركي للتصدي للتدخلات الإيرانية في العراق

المصدر: واشنطن - وكالات

أقرّت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي مشروع قانون للتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون العراقية.

وجاء في بيان قصير بشأن اعتماد مشروع القرار أنه ينص على فرض عقوبات على شخصيات إيرانية تهدد السلام والاستقرار في العراق، فيما أضاف رئيس اللجنة، بيل رويس، أن الوثيقة تمكن السلطات الأميركية من تحميل «إيران وميليشياتها المسؤولية عن أنشطتها المميتة في العراق».

واعتبر أن تلك الميليشيات تمثل تهديداً للشعب العراقي ومصالح الولايات المتحدة في العراق، حيث «أطلق عناصرها قذائف هاون على السفارة الأميركية في بغداد، في وقت سابق من هذا الشهر». ويعاني العراق تدخلات من قِبل إيران في شؤونه الداخلية، ومحاولة اللعب على وتر الطائفية، بإصرار طهران على تشكيل تحالف يضمّ أغلب القوى الشيعية، فضلاً عن محاولات التأثير في أي عملية انتخابية تتم في العراق، ما يثير سخط العراقيين، الأمر الذي دفع زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، إلى رفضه تدخل إيران والولايات المتحدة في تشكيل حكومة بلاده المقبلة.