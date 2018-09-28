الإمارات في شبوة.. سبق في الإنجازات بكل المجالات

المصدر: شبوة - البيان

حققت الإمارات السبق في الوصول وتقديم العون والمساعدة لمحافظة شبوة في المجال العسكري الذي تمخض عنه دعم قوات النخبة الشبوانية صِمَام أمان المحافظة بجانب القوات التي خاضت معارك كسر العظم لمحاربة الإرهاب، وكذلك عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي نفذت حزمة من المشاريع في المحافظة في مختلف المجالات.

بصمات

وقال مدير عام مديرية ميفعة بمحافظة شبوة، عبدالله عاتق باعوضة، إن دور دولة الإمارات عبر ذراعها للأعمال الإنسانية الهلال الأحمر في المجالات التنموية والخدمية له بصمات وأثر واضح، وأضاف «بالنظر إلى المشاريع والخدمات في ميفعة، فهناك دعمت الإمارات خدمات المياه، إذ تمثل ذلك في حفر آبار ارتوازية ودعمها بمنظومة الألواح الشمسية والغطاسات.

وأيضاً مجال التربية بترميم وتأثيث عدد من مدارس عزان، إضافة إلى بناء ثانوية الحوطة، وأيضاً الصحة، حيث دعمهم قطاع الصحة بتوفير أدوية ومستلزمات لمركز غسيل الكلى، ودعمهم أيضاً بمادة الديزل».

الصحة

وشهد قطاع الصحة في محافظة شبوة عدداً من المشاريع التي قدمتها الإمارات من خلاله ذراعها الإنسانية الهلال الأحمر الإماراتي، منها إقامة مخيم طبي جراحي لعملية استئصال اللوزتين، ودعم المستشفيات والوحدات الصحية بـ 108 أطنان من الأدوية الدفعة الأولى، وتلاها في شهر رمضان الدفعة الثانية التي تقدر بـ 60 طناً من الأدوية اللازمة في الوقت الراهن مع انتشار الأوبئة.

وأسهمت في التصدي للأوبئة والحد منها، إضافة إلى دعم المستشفى التخصصي للكلى بعدد من الأجهزة المتخصصة، ودعم مراكز غسيل الكلى (عزان، عتق، بيحان) بمادة الديزل لفترة 6 أشهر على دفعتين، وأيضاً دعم مراكز غسيل الكلى (عزان، عتق، بيحان) بجلسات ومحاليل غسيل، كما تعمل الهيئة للتعاقد مع 100 طبيب ومختص في مجال الصحة لرفع المستوى الصحي.

التربية والتعليم

وبُذلت جهود جبارة من قبل الإمارات لدعم قطاع التربية والتعليم عبر مراحل عدة وجوانب مختلفة، حيث قامت دولة الإمارات عبر الهلال الأحمر بترميم وصيانة حوالي ست مدارس، تزامناً مع استقرار الأوضاع الأمنية وانتشار النخبة الشبوانية، وأسهمت في توفير معدات متنوعة تكللت بتقديم ألف كرسي مزدوج، و5 آلاف حقيبة مدرسية.

كما عملت على تعزيز قطاع التربية والتعليم وتعاقدت مع 205 معلمين. وتُجري حالياً بناء حوالي 32 فصلاً دراسياً، وهي مدارس تم الشروع في بنائها تلبية لمطالب المجتمع وضرورة إيجادها لتعزيز واقع التعليم.

جهود جبارة

وقال الناشط الإعلامي الشاب عبد القادر العنقري، نحن في شبوة نعيش أجمل اللحظات التي نعدها تاريخية ومنعطفاً جديداً انطلاقاً من انتشار النخبة الشبوانية التي تعد طوق نجاة لمحافظتنا وخطوة عظيمة رسخت الأمن والاستقرار الذي انعدم طوال سنوات، وعبّر عن شكره وتقديره بشكل عام لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمهم وإسهامهم المتواصل في مساعدة بلادنا لمواجهة الحوثي والإرهاب.