خادم الحرمين: رحم الله مَن أهدى إليَّ عيوبي

المصدر: الرياض - وكالات

شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أول من أمس، خلال تدشينه عدداً من المشاريع، على أن الجميع في المملكة سواء، ولا فرق بينهم، وليست هناك حصانة لأحد. وقال: «الجميع في المملكة سواء لا فرق بين هذا وذاك، مشيراً إلى أنه في بعض الدول حصانة للبعض بينما في المملكة يستطيع أي فرد أن يتقدم بشكواه على أي شخص، كما فعل الملك عبد العزيز».

وجاءت تصريحات الملك سلمان ضمن كلمة ألقاها خلال حفل أقامه أهالي المدينة المنورة في مقر إمارة المنطقة.

وأوضح الملك سلمان مخاطباً الأهالي: «رحم الله مَن أهدى إليَّ عيوبي. إذا رأيتم أي شيء يضرّ بدينكم أو وطنكم أو مواطنيكم فالله يحيّيكم».

إلى ذلك، تحدث عن فخره بأن يطلق عليه وعلى الملوك من قبله لقب «خادم الحرمين الشريفين»، قائلاً: «بالنسبة لمكة المكرمة والمدينة المنورة يشرفني أن أسمى كما سمي من قبلي وأنا اليوم خادم الحرمين الشريفين. نحن نخدم بيوت الله ونخدم مكة والمدينة. يأتينا الحاج والمعتمر والزائر مطمئناً، والحمد لله، هذا نهج هذه الدولة وأبناء شعبنا ولله الحمد».

من جهة أخرى، أكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بدراسة إمكانية فتح مسجد قباء للصلاة فيه على مدار اليوم.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان أنه سيتم العمل فوراً مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال كل المتطلبات اللازمة لتحقيق التوجيه الكريم، لتُتاح الفرصة للصلاة في مسجد قباء على مدار اليوم بدءاً من نوفمبر المقبل.