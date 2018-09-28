الإمارات تدعم تنفيذ الخطة الأممية في ليبيا

المصدر: جنيف - وام، البيان

أكد عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، دعم الدولة الكامل تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا تحت إشراف المبعوث الأممي الخاص غسان سلامة، وتعتبرها أفضل إطار قابل للتطبيق لحل الأزمة السياسية في ليبيا.

وعبّر عن ترحيب دولة الإمارات بالتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن، حيث إنها تعلق آمالاً كبيرة على المسار الانتخابي الذي اتفقت على تنفيذه جميع الأطراف الليبية قبل نهاية السنة الجارية.

كما تأمل دولة الإمارات أن تكثف جميع الأطراف جهودها لتجاوز العقبات القائمة بشأن التحضير للانتخابات المذكورة، وتؤكد أهمية تهيئة الظروف الملائمة وخلق بيئة آمنة ومفتوحة تضمن إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وبنتائج مقبولة من قبل جميع الأطراف.

جاء ذلك في كلمة الإمارات التي ألقاها السفير عبيد سالم الزعابي في إطار الحوار التفاعلي حول إفادة المفوض السامي الشفوية بالمستجدات بشأن ليبيا أمام الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.

وأعلن في مستهل كلمته عن انضمام دولة الإمارات إلى بيان المجموعة العربية والمجموعات السياسية الأخرى التي تنتمي إليها، متقدماً بالشكر لميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان على حديثها الشفوي بشأن حالة حقوق الإنسان في ليبيا.

وشدد في ختام كلمته على أن دولة الإمارات باعتبارها عضواً في مجموعة الـ «P3+3» تدعم بقوة العملية السياسية، وتواصل تكريس جهودها للعمل مع المجتمع الدولي في التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يعيد الأمن والاستقرار ليس للشعب الليبي فحسب وإنما للمنطقة كلها.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، أوضح أول من أمس، أن المنظمة الدولية دفعت باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة ومتوازنة لبناء المؤسسات الأمنية في ليبيا وفق إطار زمني موثوق.

وأشار خلال إحاطته إلى الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، أنه طالب السلطات الليبية بمراجعة الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس لتغيير الوضع الراهن «غير المحتمل وغير القابل للاستمرار».

ولفت إلى أن أمن ليبيا لا يمكن أن يظل في قبضة المجموعات المسلحة التي «تقوم بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، ويتم استخدام المرتزقة الأجانب بالأخص في جنوب البلاد».