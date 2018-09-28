«الهلال» تغيث أهالي الأزارق ومناطق حضرموت النائية

المصدر: الضالع - وام

سيرت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» المرحلة الأولى لأول قافلة مساعدات إغاثية ومكملات غذائية لأهالي مديرية الأزارق بمحافظ الضالع اليمنية.تضمنت قافلة المساعدات الطارئة - التي كان في استقبالها اللواء علي مقبل محافظ الضالع - 1500 سلة غذائية.

إضافة إلى 1500 من المكملات الغذائية للأطفال وفريق طبي، في وقت واصلت الهيئة جهودها الإنسانية في إيصال المساعدات الغذائية إلى مستحقيها من الأسر الفقيرة والمحتاجة في محافظة حضرموت.

وبذلك يكون «الهلال» الذراع الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة - الهيئة الإغاثية الأسرع استجابة لمناشدات ونداءات طالبت المنظمات الإنسانية بإنقاذ الآلاف من مواطني وأطفال الأزارق الذين يعانون من سوء التغذية وغياب خدمات الرعاية الصحية والطبية والأمن الغذائي.. وباتت المجاعة خطرا يهدد حياتهم ويستدعي التدخل العاجل لمد يد العون لهم عبر تقديم مساعدات غذائية ودوائية سريعة.

وقال محافظ الضالع إن الهلال الأحمر الإماراتي - كما عهدناه - كان الأسرع استجابة لإغاثة المتضررين ونصرة المستضعفين ونحن اليوم نستقبل أول قافلة مساعدات إغاثية ومكملات غذائية للأطفال وصلت من عدن إلى الأزارق كمرحلة أولى لإنقاذ أهلها.

وأضاف إن «الهلال» أوفد أيضا فريقا طبيا للاطلاع على واقع القطاع الصحي من أجل تقديم الرعاية الصحية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمرضى وتنفيذ عدد من المبادرات والأعمال التي تسهم في تحسين الوضع بشكل فوري.

وعبر عن شكره وتقديره لدولة الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على دعمها لمحافظة الضالع بمختلف المجالات والقطاعات وفي مقدمتها التعليم والصحة والإغاثة..

وأشار إلى أن استجابتها لإغاثة الأزارق ليست بالأمر الجديد فهي امتداد لسلسلة من الأعمال الإنسانية والخيرية التي تقدمها دولة الإمارات للشعب اليمني. ومن جانبهم أعرب أهالي الأزارق عن شكرهم وتقديرهم للهلال في إطار نهج العطاء لدولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة.

مساعدات لحضرموت

إلى ذلك واصلت هيئة الهلال الأحمر جهودها الإنسانية في إيصال المساعدات الغذائية إلى مستحقيها من الأسر الفقيرة والمحتاجة في محافظة حضرموت، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تطبيع الحياة في المحافظة ومديرياتها، وتزامنا مع «عام زايد».

ووزعت فرق الهيئة، أمس 250 سلة غذائية على أهالي منطقتي حرحير بمديرية الشحر وباعلال بمديرية تريم بوادي حضرموت استهدفت 1250 فردا أثنوا على جهود دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا.

وقال محمد عبيد الشامسي ممثل الهيئة، في تصريح عقب توزيع السلال الغذائية، إن الهيئة تعمل على تنفيذ وتبني جملة من المشاريع التي تخفف على المواطنين اليمنيين وطأة الأزمة سواء كانت تلك المشاريع إنشائية أو إعمارية تستهدف البنية التحتية أوالمرافق الحكومية والأساسية، أو تلك التي تقدم الدعم الإغاثي والإنساني، من سلال غذائية، ومتطلبات رئيسية.