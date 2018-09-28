7 مرشحين لرئاسة العراق والبرلمان ينتخب الاثنين

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

ينتخب البرلمان العراقي الاثنين المقبل رئيساً للجمهورية، وهو منصب مخصص في الأعراف السياسية منذ عام 2005 للأكراد، المنقسمين منذ عام في أعقاب فشل استفتاء على استقلال إقليم كردستان.

وعلى النواب الـ329 الذين تم انتخابهم في مايو الماضي، الاختيار بين 7 مرشحين للمنصب، بحسب ما أعلن أمس، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وذكر مصدر في البرلمان أنه تمت الموافقة على «أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بعد استيفاء الشروط المطلوبة، وهم كل من سروة عبدالواحد، وبرهم صالح وفؤاد حسين وعبدالكريم علي عبطان الجبوري وسردار عبدالله وعبداللطيف رشيد وعمر البرزنجي». ومن بين أبرز الأسماء المرشحة لخلافة فؤاد معصوم، برهم صالح وفؤاد حسين.

وبحسب الدستور، يفترض أن يتم انتخاب الرئيس قبل يوم الأربعاء المقبل، ويشترط حصول المرشح على ثلثي الأصوات. وفي حال عدم التوصل لانتخاب رئيس للجمهورية الاثنين، تؤجل الجلسة إلى اليوم التالي على أن تبقى مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس.