ريم الهاشمي تلتقي مسؤولَين دوليين

المصدر: نيويورك - وام

التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الأمين العام لنظام التكامل بأميركا الوسطى ورئيس جمهورية غواتيمالا السابق، فينيسيو سيريزو.

وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الدبلوماسية والثنائية بين دولة الإمارات والدول الأعضاء في نظام التكامل بأميركا الوسطى، خاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ومجمل المستجدات والتطورات الراهنة، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، حيث جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات وبرنامج الغذاء العالمي.

وأشاد المدير التنفيذي للبرنامج بالإسهامات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وساعدت في توفير المساعدات الغذائية الأساسية للأسر، وبالتالي إنقاذ ملايين الناس حول العالم.