السعودية: لن نسمح لإيران بالسيطرة على اليمن

المصدر: نيويورك - وكالات

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن السعودية لن تسمح لإيران وحزب الله بالسيطرة على اليمن، لافتاً إلى أن ميليشيا الحوثي الإيرانية نقضوا 17 اتفاقاً.

وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في كلمته أمام مجلس العلاقات الخارجية الأميركي في نيويورك، إن الرياض ترفض سيطرة إيران وحزب الله على مناطق على الحدود الجنوبية للسعودية. وأضاف أن الحوثيين عرقلوا وصول منظمة الصحة العالمية للمناطق المحتاجة في اليمن.

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن الحوثيين عقدوا 17 اتفاقاً ولم ينفذوا أي وعد منها.

وأضاف الجبير أن حل المشكلة في اليمن سياسي، وليس حلاً عسكرياً، مشدداً على أن للحوثيين الحق بأن يكونوا جزءاً من العملية السياسية في اليمن، وليس السيطرة عليها.

وأضاف: «نأمل أن يسهم الضغط العسكري على الحوثيين بدفعهم للحوار».

أما حول أزمة سوريا، فذكر الجبير أن الوضع السوري مأساوي، وكان يمكن أن ينتهي بشكل أسرع عند نشوب الأزمة. وألمح إلى أن تدخل روسيا غيّر التوازن العسكري على الأرض، مشدداً على أن الحل في سوريا يرتكز على مقررات جنيف.