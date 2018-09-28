المصدر: عدن- سبأ نت - نيويورك - وكالات

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أعلن البنك المركزي اليمني، عن الاعتمادات التي أكمل إجراءاتها من الوديعة السعودية للدفعه الثانية بعد استلام جميع الموافقات وتحويل المبالغ للبنوك اليمنية المستفيدة. وأوضح البنك المركزي في بيان بحسب وكالة الأنباء اليمنية نسخة منه، أن عدد الطلبات الموافقة عليها بلغت 20 طلباً.

مشيراً إلى أن مصرف البحرين الشامل بلغت اعتماداته بمبلغ 5,140,000 دولار، والبنك الأهلي اليمني بمبلغ 4,525,000 ملايين دولار، وبنك اليمن والكويت مبلغ 52,531,754 مليون دولار، وبنك التضامن الإسلامي 14,665,560 مليون دولار.

نزوح

تسببت الأعمال الإجرامية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإيرانية في نزوح أكثر من 78 ألف أسرة من محافظة الحديدة، منذ يونيو الماضي بحسب تقرير للأمم المتحدة.

وأفاد التقرير، الذي رصد الحالة الإنسانية في الحديدة، منذ 19 سبتمبر الجاري، حتى 26 من الشهر ذاته، بنزوح ألفي أسرة جديدة خلال أسبوع لتصل إجمالي الأسر النازحة 78 ألفاً و400 أسرة.

ولفت إلى أن تقارير ميدانية، أشارت إلى أن قوات الحكومة اليمنية المسنودة بالتحالف العربي، وسعت السيطرة شمال الطريق الرئيسي قرب منطقة كيلو 16 شرقي الحديدة، وتعزز سيطرتها على جزء من الطريق الرئيسي الرابط بين محافظة الحديدة والعاصمة صنعاء.