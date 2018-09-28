مساجد مومباي دور عبادة وتسامح وأخلاق

المصدر: نيودلهي - وفاء فاروق

دور العبادة من أهم المعالم التي تدل على مقدار ثقافة وإيمان وتحضر الشعوب، فهي تحمل رسالة الأخلاق والقيم والتسامح والبذل وتبثها بين أفراد المجتمع، وكذا هي المساجد، بيوت الله على الأرض، فهي عامرة بالخير والطاقة الإيجابية الروحانية ودليل الأخلاق والثقافة، وهذا ما جمعته أشهر مساجد الهند خاصة في مدينة مومباي أشهر مدن البلاد.

مسجد حجي علي

حجي علي ليس مجرد مسجد عادي، إذ يقول الشعب الهندي عنه أنه باب الله بكل أسمائه، وهو مفتوح دائما أمام الداعين ويقصده الزائرون من كل أنحاء الهند بل وكذلك من باكستان، حيث يقصدونه للصلاة والدعاء على أعتاب بوابته. إنه مسجد حجي علي أو كما يطلق عليه الشعب الهندي حجي علي دراغا، يقع هذا المسجد فوق جزيرة صغيرة جنوب مدينة مومباي .

ويطل على ساحل ورلي من كل الإتجاهات. لذلك فإذا كنت ستقصد مسجد حجي علي للصلاة سوف يتوجب عليك أن تسير عبر الممشى الخاص به قرابة الكيلو متر حتى تصل إلى هذا الصرح العتيق ولكن السير عبر هذا الممشى وحده يعد متعة منفردة .

حيث يمكنك أن تخشع لأصوات القرآن والأدعية، وتستمع لترانيم العقيدة الهندوسية أو الديانة المسيحية طوال فترة سيرك إلى المسجد. وقد تجد مجموعة تسير بشكل منظم تردد بعض التلاوات كنوع من الاستحضار الروحي الذي يسبق الوصول إلى المسجد والصلاة فيه.

وكذلك سترى الكثير من الأكشاك الصغيرة أو كما يسمونها «خانات» تبيع العديد من السلع مثل سجاجيد الصلاة أو السبح أو العطور الطبيعية كالمسك والعود. وتجد أغطية للرأس وقلادات بها آية الكرسي، أو صلباناً، أو حتى صورة «جانبتي» آلهة الهندوس و«الورود المقدسة». وستضعك أصوات الداعين والأدعية الممزوجة بصوت أمواج البحر في حالة روحانية عالية وتجعلك تتخلص من كل طاقاتك السلبية حتى قبل أن تصل إلى ساحة المسجد. وبمجرد دخولك إلى ساحته ستكون وصلت إلى درجة عالية جداً من السلام النفسي خاصة بعد أن تشاهد أحد الهندوس وهو يرفع يديه احتراماً لسور القرآن الكريم المعلّقة، أو يذهب ليلمس ضريح حجي علي. وستجد بعضهم أيضاً يرفعون أيديهم بالدعاء كما يفعل المسلمون، بعد الانتهاء من الصلاة.

ماهيم دارغا

يقع هذا المسجد في وسط مدينة مومباي ويتميز عن غيره من المساجد أنه الوجهة الأساسية للسائلين فقد تجد أشخاصاً وعائلات يتوافدون على ماهيم دارغا من كل مدن الهند للدعاء بنية قضاء الحاجة وتيسير الأحوال، ويقوم بعدها الزائر بإطعام عشرة مساكين من هؤلاء الذين ينتظرون دوماً خارج المسجد. وأثناء زيارتك له قد تستمع إلى الكثير من الحكايات عن أشخاص حصلوا على كل ما تمنوا بعد زيارتهم لهذا المسجد.

مسجد ماندر

ماندر في اللغة الهندية تعني معبد، وقد سمي مسجد ماندر بهذا الاسم نظراً لشهرته الواسعة في احتضان الأطياف والعقائد كافة، بالإضافة إلى أنه يقع في حي أنديهري اشهر أحياء الهند ويتوسط بين مجمع سكني للمسلمين وآخر للهندوس.

المسجد بني على طراز مصغر من تاج محل ويتم فيه ربط خيط الأمنيات المعروف لدى الشعب الهندي عند إحدى شرفات مبنى المسجد والمطلة على ساحته الرئيسية كما أنه يشتهر بأجواء الاحتفالات الخاصة التي تقام حوله في أعياد الفطر والأضحي والمولد النبوي الشريف، وكذلك يوم وقفة عرفات وصلاة التراويح في شهر رمضان المبارك.

وتوجد في المسجد قاعة خاصة بالنساء على عكس الكثير من مساجد الهند التي لا توفر مكاناً خاصاً للنساء من أجل الصلاة لذلك تجد الإقبال على هذا المسجد من قبل العائلات كبيراً جداً خاصة في أيام الجمعة أو صلوات الأعياد.

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الدين الإسلاميّ ثاني أكبر الديانات في الهند، حيث يبلغ عدد مسلمي البلاد، ما لا يقل عن 176 مليون مسلم، وهو ما نسبته 14.2 % من مجموع سكان البلاد، ويبدو تأثير الدين الإسلاميّ جليّاً وواضحاً في العمارة الهنديّة، وكذلك في المطبخ الهندي، والثقافة الهنديّة.

والسياسة أيضاً، ويُعد الدين الإسلاميّ ثاني أكبر الديانات في العالم، حيث يدين به ما لا يقل عن 1.62 مليار مسلم، أي ما نسبته 23 %. الديانات في الهند، يوجد العديد من الأديان التي يؤمن بها الهنود، وهي على النحو الآتي: الديانة الهندوسية: ويُشكل أتباعها ما نسبته (79.8 ٪)، وهي الديانة الأكثر انتشاراً في الهند، وإحدى أقدم ديانات العالم، حيث كان ظهورها منذ ما يُقارب 3.500 عام.