واشنطن تلوح بتصنيف «الحوثي» في قائمة الإرهاب

المصدر: نيويورك - وكالات

أشار نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لشؤون منطقة الخليج، تيموثي لندركينغ، إلى أن واشنطن تبحث على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مع الشركاء الخليجيين ومصر والأردن عقدَ قمة في يناير المقبل تستضيفها الولايات المتحدة لمناقشة تحالفٍ استراتيجي سياسي واقتصادي وأمني لمنطقة الشرق الأوسط يخدم مصالح الدول المشاركة.

ولفت لندركينغ، في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» إلى أن إيران تعمل على إطالة النزاع في المنطقة، خاصة في اليمن، لافتاً إلى أن واشنطن تفكّر في تصنيف جماعة الحوثي التي تدعمها إيران على قائمة المنظمات الإرهابية، مثلما فعلت مع «حزب الله» المدعوم والمموّل من الجهة نفسها.