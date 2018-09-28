مقتل قائد «نخبة ميليشيا الحوثي» في الحديدة

المصدر: عدن، الحديدة - البيان، وكالات

قتل قائد النخبة في ميليشيا الحوثي الايرانية بغارة لمقاتلات التحالف في مدخل مدينة الحديدة، في وقت أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني تسللا حوثيا الى مديرية مقبنة في محافظة تعز التي شهدت مواجهات عنيفة بين الطرفين إثر هجوم مباغت لقوات الجيش الوطني على مواقع الميليشيا الإيرانية.

وذكرت القوات المشتركة أن قائد النخبة في الميليشيا الايرانية ويدعى المقدم علي أحمد أحمد المعوضي المكنى (أبو مقداد) ومعه 14 آخرين لقوا مصرعهم في غارة لمقاتلات التحالف استهدفتهم في خط التماس مع قوات الشرعية في منطقة كيلو 16 المدخل الرئيسي لمدينة وميناء الحديدة.

وفِي جبهة محافظة حجة زار نائب الفريق الركن علي محسن صالح نائب الرئيس اليمني، المواقع القتالية في ميدي وحرض وحيران.

واندلعت مواجهات عنيفة، بين قوات الجيش الوطني، وميليشيا الحوثي جنوبي مديرية مقبنة غربي محافظة تعز.

إشادة

وأشاد نائب الرئيس اليمني بالبطولات والملاحم الأسطورية التي سجلها منتسبو الوحدات العسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة مع أشقائهم في دول التحالف، وما قدموه من تضحيات كبيرة في سبيل تحرير المحافظة.