مبادرة أميركية مغربية لتشديد إجراءات سفر المتهمين بالإرهاب

المصدر: واشنطن - واس

أطلقت الولايات المتحدة والمغرب مبادرة مشتركة بشأن سفر المتهمين بالإرهاب، تحت مظلة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن المبادرة التي تحمل اسم «مبادرة تحسين قدرات رصد وحظر سفر الإرهابيين عبر تعزيز التحريات عن الإرهابيين ومشاركة المعلومات»، ستضم إلى جانب الحكومات المحلية وقوات إنفاذ القانون، منظمات دولية لتبادل الخبرات حول تطوير واستخدام أدوات التحري ووضع القوائم الفعالة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وأوضح البيان أن أربع ورش عمل إقليمية ستعقدها المبادرة في العامين الجاري والمقبل لتطوير مجموعة من الإجراءات الأمنية ستعرض على اجتماع المنتدى الوزاري في 2019.