منظمة حقوقية توثق انتهاكات ميليشيا الحشد الشعبي

المصدر: بغداد - وكالات

اتهمت منظمة حقوقية ميليشيا الحشد الشعبي بممارسة الإخفاء القسري لعشرات آلاف الرجال والأطفال، في إطار عمليات «مكافحة الإرهاب».

وذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن هذه الميليشيا متورطة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان عن طريق الاختفاء القسري والموت خلال الاحتجاز.

وبحسب تقرير المنظمة، فقد قدرت «اللجنة الدولية للمفقودين» التي تعمل مع الحكومة العراقية عدد المفقودين في العراق بما يتراوح بين 250 ألفاً ومليون شخص، موضحة أن العراق بها أعلى نسبة من المفقودين في العالم. لكن المنظمة قالت إنها وثقت 78 حالة لأشخاص، أغلبهم من السنة العرب، ومن بينهم 4 أطفال في سن التاسعة.