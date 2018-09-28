«ترويكا التعاون» والصين تعقدان جلسة مباحثات

المصدر: نيويورك - وام

عقدت جلسة مباحثات بين ترويكا مجلس التعاون لدول الخليج العربي برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبين وفد جمهورية الصين الشعبية برئاسة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحث الجانبان في الجلسة علاقات الصداقة والتعاون والتنسيق القائمة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، كما ناقش الجانبان خلال الجلسة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.