إخماد حريق في مقر تحت الإنشاء لبنك كويتي

المصدر: الكويت - وكالات

أعلن بنك الكويت الوطني أن حريقاً اندلع، أمس، في جزء من مقره الجديد قيد الإنشاء بالعاصمة، وأن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماده. وشبّ الحريق الهائل بمبنى البنك قيد الإنشاء، وسارعت سيارات الإطفاء وقوات الدفاع المدني إلى مكان الحريق في محاولة للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المباني المجاورة.

ونشر البنك، عبر حسابه الرسمي في «تويتر» تغريدة قال فيها: «نحيطكم علماً بأن مبنى بنك الكويت الوطني قيد الإنشاء قد تعرض لاندلاع حريق جزئي في أحد المرافق، وقد تمت السيطرة على الحريق بنسبة 90% من قِبل الإدارة العامة للإطفاء، وتم إخلاء أكثر من 2500 عامل من الموقع في وقت قياسي من دون حدوث أي إصابات».