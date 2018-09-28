الجبير مطالباً كندا بالاعتذار: لسنا «جمهورية موز»

المصدر: نيويورك - رويترز

طلب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من كندا الاعتذار عن تدخّلها في الشؤون الداخلية في المملكة، والتوقف عن معاملة المملكة باعتبارها «جمهورية موز» إذا كانت تريد حل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت كريستيا فريلاند، وزيرة الخارجية الكندية، الثلاثاء، إنها تأمل لقاء نظيرها السعودي عادل الجبير الأسبوع الجاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الجبير، في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك الأربعاء: «أمر شائن من منظورنا أن تجلس دولة هناك وتلقي علينا محاضرات ومطالبات... نحن نطالب بالإفراج الفوري والاستقلال (لإقليم) كيبيك وبحقوق متساوية للكنديين من أصل هندي. ما هذا الذي تتحدثون عنه؟».

وأضاف: «يمكنكم أن تنتقدونا بشأن حقوق الإنسان أو حقوق المرأة... آخرون يفعلون ذلك وهذا حقكم. يمكنكم الجلوس والحديث عن هذا الأمر لكن أن تطالبوا بإفراج فوري؟ ما هذا.. هل نحن جمهورية موز؟ هل تقبل أي دولة ذلك؟ لا! نحن لا نقبل». وقال الجبير: «لا نريد أن نكون كرة تتقاذفها أقدام السياسيين في السياسة الداخلية الكندية. ابحثوا عن كرة أخرى تلهون بها. إصلاح الأمر سهل للغاية. عليهم الاعتذار والإقرار بالخطأ».