تضرُّر عشرات الآلاف في فيضانات السودان

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

خلّفت السيول والفيضانات التي اجتاحت أجزاء واسعة من السودان أضراراً كبيرة، وأثرت الأمطار الغزيرة وما تبعها من سيول، بحسب السلطات الحكومية، في أكثر من 142 ألف شخص حتى الآن، ما ألحق أضراراً بالأسر ووسائل العيش في 14 ولاية من ولايات السودان، البالغ عددها 18 ولاية.

وقالت مفوضية العون الإنساني الحكومية، في اجتماع مخصص للجنة تسيير أعمال فريق العمل المعني بالفيضانات في البلاد، إن ولايات غرب كردفان وكسلا والقضارف هي الأكثر تأثراً.

ويجري توفير المآوي لحالات الطوارئ، واللوازم المنزلية والعيادات المتنقلة، وتولي المراقبة والنظافة، وتعزيز الصحة ومكافحة ناقلات الأمراض وكلورة المياه، وأشارت التقديرات الأولية من مفوضية العون الإنساني الحكومية إلى حصول (109) آلاف شخص من المتأثرين بالفيضانات على مآوٍ للطوارئ، وإمدادات غير غذائية من مختلف المؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية العربية والإسلامية، والمنظمات غير الحكومية، الدولية والمحلية، ومنظمات أخرى.

وأوردت نشرة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان أن نحو 76 ألف شخص من المتأثرين تلقوا مختلف الإمدادات الغذائية، في حين أن معظم المتأثرين في ولايتي كسلا وغرب كردفان قُدّمت لهم مساعدات غير غذائية وغذائية، فإن العديد من المتأثرين في ولاية القضارف وغيرها من الولايات يحتاجون إلى المزيد من المساعدات.