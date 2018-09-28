مقتل 3 مطلوبين في القطيف

المصدر: الرياض - وكالات

تمكنت قوات الأمن السعودية من قتل ثلاثة مطلوبين أمنياً. وصرح الناطق باسم رئاسة أمن الدولة السعودي، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية، بأنه نتيجة لعمليات الرصد والمتابعة الأمنية للمطلوبين أمنياً المرتبطين بالأحداث الإرهابية، التي وقعت بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، تمكنت الجهات المختصة بالرئاسة، مساء الأربعاء، من رصد وجود ثلاثة من المطلوبين أمنياً بمنزل وسط محافظة القطيف، استخدموه مقراً لانطلاق أنشطتهم الإجرامية، وعند محاصرة الموقع من قِبل رجال الأمن ودعوتهم إلى تسليم أنفسهم، بادروا بإطلاق النار بشكل كثيف عرّض سلامة الساكنين والمارة للخطر، فاقتضى الموقف الرد عليهم بالمثل ومقتل تلك العناصر.

ونجم عن ذلك تعرض ثلاثة من رجال الأمن لإصابات طفيفة، فيما لم يتعرض أي من الساكنين أو المارة لأي أذى.

وأكدت رئاسة أمن الدولة أنها مستمرة في متابعة العناصر الإجرامية، وكل من تسوّل له نفسه الإخلال بالنواحي الأمنية بمثل تلك الأنشطة ودرء شره، كما تدعو في الوقت ذاته بقية المطلوبين إلى المبادرة بتسليم أنفسهم.