التحالف يقرّ بقتل 1114 مدنياً في العراق وسوريا

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أقرّ التحالف الدولي ضد «داعش» الذي تقوده واشنطن في العراق وسوريا، أمس، بقتل 1114 مدنياً في غارات جوية في البلدين منذ بداية عملياته في 2014.

وأوضح التحالف في بيان أنه شن 30.008 ألف غارة في الإجمال بين أغسطس 2014 وأغسطس 2018. وبناء على المعطيات المتوفرة يقدر بأنه خلال تلك الفترة قتل ما لا يقل عن 1114 مدنياً بشكل غير متعمد في غارات التحالف.وأوضح التحالف في بيانه أنه أنهى في أغسطس تفحص 60 بلاغاً من ضحايا مدنيين محتملين اعتبر 52 بلاغاً منها لا مصداقية لها.

لكن في المقابل اعتبرت ثمانية بلاغات بشأن غارات في العراق وسوريا بين 13 أغسطس 2016 و23 مايو 2018، ذات مصداقية وتسببت في مقتل 53 شخصاً. وفي نهاية أغسطس ما زال هناك 310 بلاغات قيد التدقيق.

وفي مقابل ذلك، قدرت منظمة «إيروارز» غير الحكومية التي تحصي الضحايا المدنيين لكل الغارات الجوية في العالم، أن ما لا يقل عن 6575 مدنياً قتلوا جراء ضربات التحالف.