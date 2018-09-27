الجبير لكندا: لسنا جمهورية موز .. اعتذروا

أكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي خلال كلمته أمام مجلس العلاقات الخارجية الأميركي أمس (الأربعاء) رفض المملكة بشكل قاطع تدخل كندا في شؤونها الداخلية.

وأشار الجبير إلى أن حل الأزمة مع كندا سهل للغاية ويكمن في الاعتذار على خطئها مؤكدا أن المملكة ليست جمهورية من جمهوريات الموز.

وقال الجبير : "هل تقبل أي دولة بذلك؟ لا، اذا لم نتخذ خطوات فهذا يعني أننا ضعفاء وإذا اتخذنا خطوات فإننا سنضر بعلاقاتنا مع دولة صديقة، نحن لم نقم بذلك، بل أنتم، أصلحوا الأمر إذا، فأنتم مدينون لنا باعتذار، يمكنكم التحدث معنا حول حقوق الإنسان في أي وقت تريدون ويسرنا أن نجري هذا الحوار ونقوم به مع كل حلفائنا ولكن محاضرتنا؟ مستحيل، لن يحدث ذلك.. لا نريد أن نكون كرة قدم سياسية في السياسة الداخلية بكندا، هذا ما أصبحنا فيه، اعثروا على كرة أخرى للعب فيها ليس السعودية، ولهذا كان رد الفعل في بلدنا في غاية القوة، والحل سهل جدا، اعتذروا، قولوا انكم اخطأتم.." .